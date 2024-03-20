Начался второй этап реконструкции подъездной дороги к птицекомплексу «Южный» Ингушетии 

«До предприятия более 16 километров. Дополнительно решаем вопрос соединения района с промзоной. Это уже второй этап ремонта, в прошлом году в нормативное состояние было приведено 9 км дороги», — напомнил Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, стратегически вся окружающая территория комплекса имеет большой потенциал развития на будущее. Обновленная автодорога с твердым покрытием обеспечит также всесезонный безопасный и комфортный проезд к птицефабрике и даст новые возможности для его дальнейшего развития.

«Работу ведем благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий». На данный момент рабочие заняты устройством основания из песчано-гравийной смеси и укладкой нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. В скором времени люди сами могут сравнить, что было и что сделано, оценить удобства», — отметил руководитель субъекта.

Птицеводческий комплекс «Южный» работает в Ингушетии с 2021 года. На первом этапе проекта в эксплуатацию запустили птичники, мясоперерабатывающий цех и вспомогательную инфраструктуру на площади 132 га. В сутки предприятие выпускает до 40 тонн чистого мяса и колбасных изделий из индейки.

В ближайших планах агропредприятия — вдвое увеличить мощность производства за счет строительства дополнительных птичников.