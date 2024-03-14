Накануне выборов Глава Ингушетии обратился к жителям региона

«В течение трех дней нам предстоит проголосовать за кандидата, достойного вести нашу страну к лучшей жизни. Такой вектор развития уже задан, и сейчас очень важно не сбиться с успешного курса», — отметил руководитель субъекта.

Он подчеркнул, что нынешние выборы особенные, можно сказать, что решается судьба России.

«Мы в сложной ситуации отстаиваем свой суверенитет, свою безопасность и государственные интересы. В условиях специальной военной операции выборы главы государства станут проявлением единства и сплоченности всех граждан страны. Мы должны понимать, что без сильного и влиятельного лидера у нас не будет прогрессивного будущего», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

Глава напомнил, что Ингушетия более чем за тридцатилетнее существование достигла значительных высот в социально-экономическом развитии. Впервые за современную историю создана такая инфраструктура в сферах образования, здравоохранения, экономики, промышленности, сельского хозяйства, туризма. Идет плановое развитие региона по всем направлениям. Тяжелым противостоянием удалось добиться политической стабильности в регионе. Люди имеют возможность свободно соблюдать религию.

«Мы должны ценить и дорожить этими достижениями и приложить максимум усилий, чтобы сохранить и развивать их. Я хочу призвать всех жителей Ингушетии избирательного возраста прийти и проголосовать за стабильное и мирное будущее нашей Родины России и любимой республики», — добавил Махмуд-Али Калиматов.