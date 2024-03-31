Находящегося в розыске за мошенничество гражданина задержали в Ингушетии 

Объявленного в федеральный розыск гражданина задержали в Назрани правоохранители вместе с коллегами из отдела ФСИН по республике, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства внутренних дел.
Отмечается, что мужчина осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).
Фигурант водворен в специальное помещение для задержанных лиц.