Находящиеся в Ингушетии беженцы из Палестины осуждают спонсоров терроризма

Как сообщили газете «Ингушетия» в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации региона, палестинцы выразили соболезнования родным погибших, высказали слова поддержки раненным и всем россиянам, призвав их к единению.



«Сегодня нам как никогда надо быть единым народом России. Террористы все задержаны и будут наказаны. Их поймали у украинской границы. Все мы знаем, кто их обеспечивал. Их спонсорами являются те же силы, которые убивают мирных людей в Палестине», — отмечается в обращении.

Напомним, что республика приняла 129 беженцев из сектора Газа, которые временно проживают в гостинице «Асса» Назрани. 10 из них, имеющие российское гражданство, приняли участие в прошедших 15-17 марта выборах Президента страны.

Как сообщили в СК России, число погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта возросло до 133-х, более 140 человек ранено. Поисковые работы продолжаются.

Владимир Путин объявил 24 марта днем национального траура. В своем обращении он заверил россиян, что заказчики, исполнители и пособники террористов не уйдут от справедливого наказания.