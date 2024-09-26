Находящийся в федеральном розыске житель Ингушетии задержан сотрудниками ФСБ 

Сотрудниками управления ФСБ по республике задержан, находящийся в федеральном розыске житель города Назрани, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе силового ведомства.
По словам собеседника издания, мужчина 1970 года рождения подозревается в вымогательстве в составе организованной преступной группы на территории Калужской области в качестве лидера.
В ходе проведенных ОРМ по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты, принадлежащие ему огнестрельное оружие, боеприпасы к нему и взрывные устройства.
В данное время проводятся необходимые следственные действия. Фигуранту вменяется п. «б» ч.3 ст. 163 УК России (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере).
Деяние наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.