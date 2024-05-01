Находящуюся в федеральном розыске автомашину задержали в Ингушетии

Сотрудники отдельного батальона дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции в Гамурзиевском административном округе Назрани остановили Lada Vesta, которая, как выяснилось при проверке документов, находится в федеральном розыске.
Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по республике, 64-летнний водитель из сельского поселения Барсуки Назрановского района был отстранен от управления, машина доставлена на штрафстоянку управления регионального ГИБДД.
По данному факту правоохранителями проводится проверка.