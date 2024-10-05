Нарушения требований безопасности выявлены на очередной АГЗС в Ингушетии 

Это уже второй случай за последние две недели. Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего владельца АГЗС из сельского поселения Экажево Назрановского района. Его также подозревают в оказании услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности.

В результате проведения специальных мероприятий сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону установлено, что на АЗГС в селе Барсуки того же муниципалитета существует реальная опасность для жизни и здоровья потребителей. Это связано с тем, что трубопровод, подключенный к резервуару, негерметичен.

По уголовному делу допрошен 48-летний подозреваемый. Также назначены судебные экспертизы и проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.