Назрановский футбольный клуб «Ангушт» одержал очередную победу на своем стадионе

Как сообщили газете «Ингушетия» в клубе, на четвертой минуте матча первый гол забил бомбардир Бекхан Алиев, а также сделал голевые передачи.

Отмечается, что назрановцы преподнесли своим болельщикам вторую победу кряду, оставив свои ворота «нераспечатанными». По итогам, «Ангушт» набрал 15 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице. В следующем туре коллектив проведет гостевую игру с «Дружба-Майкоп» 12 июня.