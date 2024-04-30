Неизвестные в масках избили металлической трубой двух жителей Ингушетии

Неизвестные в масках насильно посадили двух мужчин в машину, отвезли их на окраину Назрани и избили металлической трубой, сообщили газете «Ингушетия» в региональном МВД.
«Преступление было совершено в административном округе Гамурзиевский Назрани. К пострадавшим подъехали на трёх машинах без номеров — Nissan Teana, Lada Priora и Lada Granta — неизвестные люди в масках. Они насильно посадили двоих мужчин в автомобиль и увезли на окраину Назрани. Там их вытащили из машины и стали избивать металлической трубой, снимая происходящее на видео», — сказал собеседник.
По словам пострадавших, напавшие требовали у них 200 тысяч рублей и спрашивали о наркотических средствах.
«После нападения пострадавшие были доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани, где им оказали первую помощь», — отметили в МВД.
Сейчас полиция разыскивает и устанавливает личности преступников, участвовавших в нападении.