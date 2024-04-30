Неизвестные в масках избили металлической трубой двух жителей Ингушетии

«Преступление было совершено в административном округе Гамурзиевский Назрани. К пострадавшим подъехали на трёх машинах без номеров — Nissan Teana, Lada Priora и Lada Granta — неизвестные люди в масках. Они насильно посадили двоих мужчин в автомобиль и увезли на окраину Назрани. Там их вытащили из машины и стали избивать металлической трубой, снимая происходящее на видео», — сказал собеседник.

По словам пострадавших, напавшие требовали у них 200 тысяч рублей и спрашивали о наркотических средствах.

«После нападения пострадавшие были доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани, где им оказали первую помощь», — отметили в МВД.

Сейчас полиция разыскивает и устанавливает личности преступников, участвовавших в нападении.