Несовершеннолетний в Ингушетии перевел мошеннику 800 тыс. рублей

Обратившийся в дежурную часть отдела МВД России по Назрановскому району житель муниципалитета рассказал, что неизвестный, разместив в Telegram на канале «Чат для обслуживания» объявление о продаже за 900 тыс. рублей Toyota Camry 2017 года выпуска, ввел в заблуждение его сына-подростка и похитил 800 тыс. рублей, которые тот перечислил на указанные «продавцом» банковские счета со своей и отцовской банковских карт.

Злоумышленник, получив деньги, как водится, прервал связь. Ему вменяется ст. 159 УК России (мошенничество).