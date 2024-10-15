Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Ингушетии

При проведении проверки выяснилось, что в мае прошлого года решением Пригородного районного суда за вождение в нетрезвом виде мужчине было назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 240 часов с лишением права управления ТС на два года.

«Самара» доставлена на штрафную стоянку управления ГИБДД по республике. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264.1 УК России. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.