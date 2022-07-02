Курбан-Байрам

11 июля в Ингушетии объявлен выходным днем в честь мусульманского праздника Курбан-байрам

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11 июля в Ингушетии указом исполняющего обязанности Главы республики Владимира Сластенина объявлен выходным днем в честь мусульманского праздника Ид аль-Адха (ГIурба).

Учитывая, что мусульманский праздник жертвоприношения отмечается три дня, с 9 по 11 июля, а первые два выпадают на субботу и воскресенье, дополнительный выходной жителям региона предоставляется в понедельник, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

МВД по республике рекомендовано принять дополнительные меры для обеспечения правопорядка и общественной безопасности на территории региона.

Курбан-байрам — праздник жертвоприношения, отмечается на десятый день 12 месяца мусульманского лунного календаря и знаменует завершение хаджа, паломничества мусульман в Мекку.

В текущем году, после двухлетних ковидных ограничений, 580 жителей Ингушетии совершают паломничество к святым для мусульманина местам Мекки и Медины.

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