Взаимопомощь

27 ветеранам МВД по Ингушетии оказали материальную помощь

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Общественная организация ветеранов органов внутренних дел России оказала денежную помощь 27 инвалидам и пенсионерам из числа отставных стражей правопорядка Ингушетии на общую сумму более 400 тыс. рублей.

Ветераны органов внутренних дел выражают признательность за оказанное внимание. В свою очередь, они продолжают активную работу по патриотическому воспитанию молодежи и повышению уровня правосознания населения, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел по республике.

Отмечается, что помощь была оказана после обращения совет ветеранов МВД по региону, который принимает все меры, чтобы поддержать коллег и их семьи. В этом благородном деле принимают посильное участие граждане и организации.

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