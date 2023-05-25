27 ветеранам МВД по Ингушетии оказали материальную помощь
Общественная организация ветеранов органов внутренних дел России оказала денежную помощь 27 инвалидам и пенсионерам из числа отставных стражей правопорядка Ингушетии на общую сумму более 400 тыс. рублей.
Ветераны органов внутренних дел выражают признательность за оказанное внимание. В свою очередь, они продолжают активную работу по патриотическому воспитанию молодежи и повышению уровня правосознания населения, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел по республике.
Отмечается, что помощь была оказана после обращения совет ветеранов МВД по региону, который принимает все меры, чтобы поддержать коллег и их семьи. В этом благородном деле принимают посильное участие граждане и организации.