Альпинизм

500 альпинистов из России и других стран пройдут подготовку в Джейрахском районе Ингушетии

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Около полутысячи альпинистов из разных регионов России и зарубежных стран до июня 2022 года смогут пройти подготовку в альпклубе Управления альпинистских лагерей в горной Ингушетии.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Джейрахского района, на базе альплагеря «Кязи», который начал свою работу 20 октября нынешнего года, будут проводиться занятия всех уровней альпинистской подготовки. Участники лагеря смогут совершить восхождения от 1-й до 5-й категории трудности. Также предусмотрено проведение клубных и региональных соревнований по альпинизму в различных классах.

Собеседник нашего издания уточнил, что смены в альпклубе совпадают с периодом ноябрьских и новогодних праздников, а также праздничных и выходных дней 2022 года.

Стоит отметить, что у руководства клуба налажено тесное взаимодействие с администрацией района, органами МЧС, Пограничного управления по Республике Ингушетия, а также региональным Минспорта.

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