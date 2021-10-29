500 альпинистов из России и других стран пройдут подготовку в Джейрахском районе Ингушетии

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Джейрахского района, на базе альплагеря «Кязи», который начал свою работу 20 октября нынешнего года, будут проводиться занятия всех уровней альпинистской подготовки. Участники лагеря смогут совершить восхождения от 1-й до 5-й категории трудности. Также предусмотрено проведение клубных и региональных соревнований по альпинизму в различных классах.

Собеседник нашего издания уточнил, что смены в альпклубе совпадают с периодом ноябрьских и новогодних праздников, а также праздничных и выходных дней 2022 года.

Стоит отметить, что у руководства клуба налажено тесное взаимодействие с администрацией района, органами МЧС, Пограничного управления по Республике Ингушетия, а также региональным Минспорта.