Ложный донос

56-летняя жительница Ингушетии подозревается в заведомо ложном доносе

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В отношении 56-летней жительницы Ингушетии возбуждено уголовное дело. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.306 УК России — «заведомо ложный донос о совершении преступления», сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, 21 июня текущего года подозреваемая, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, обратилась с заявлением в следственные органы о том, что 33-летний местный житель совершил в ее отношении тяжкое преступление. Однако проведенной проверкой сведения, изложенные в ее заявлении, не подтвердились.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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