80 тыс. человек в Ингушетии не имеют постоянной работы

Об этом заявил Глава региона Махмуд-Али Калиматов на республиканской ярмарке вакантных рабочих и учебных мест, проходившей во дворце культуры города Назрани.

«Мы живем в период, когда важны знания и квалификация, отвечающие запросам современного рынка труда. Нужно осваивать новые профессии и специализации, находить интересные виды деятельности. У нас успешно работают несколько крупных организаций и производств, выпускающих востребованную на рынке продукцию. И мы продолжим эту деятельность, но от вас я жду знания своих прав, трудового законодательства и трудолюбия, чтобы у вас рос профессиональный опыт, стаж, и в нашей республике множилось число квалифицированных, талантливых кадров», — отметил Калиматов в своем обращении к участникам мероприятия.

Глава ознакомился со стендами учебных заведений и предприятий, пообщался с их представителями.

Как ранее сообщала «Ингушетия», участниками ярмарки стали работодатели или их уполномоченные представители из более 26 предприятий и организаций, предлагая 1550 рабочих мест, 900 из которых — в республике, а остальные — в регионах страны.

Ежегодная ярмарка вакансий организуется традиционно для оказания содействия гражданам в трудоустройстве, а работодателям в подборе необходимых специалистов. В ходе собеседования безработный гражданин имеет возможность получить точную информацию о предполагаемой должности и определиться с выбором места, а работодатель — собрать предварительную информацию о возможных кандидатах на вакантные места, оценить их деловые и личностные качества и отобрать наиболее подходящих.