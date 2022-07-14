8,6 млн рублей получит Ингушетия в 2023 году на развитие добровольчества

Состязание проводилось в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». Стартовало оно в 2018 году, в Год добровольца, а в текущем комитет молодежи республики впервые смог успешно защитить свой проект, благодаря чему в 2023 году регион получит 8,6 млн рублей, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Отмечается, что в планах регионального комитета реализация молодежных инициатив. В частности, на указанные средства планируется создать ресурсный центр добровольчества, а также движения «Альянc» для популяризации волонтерской деятельности, выявление молодежных лидеров, талантливых юношей и девушек, вовлечение их в творческую деятельность в отрядах на базе средних общеобразовательных учреждений республики. Всего предполагается формирование 10 подобных групп по 45 членов в 10 школах.

В планах у комитета и проект «Медийный Волонтер», направленный на повышение уровня знаний молодежи в медиа-сфере, проведение образовательной программы для подготовки молодых журналистов.

Замысел «Поколение 25-35» призван обеспечить подготовку лидеров движения и преемственность поколений. Помимо этого, проект направлен на развитие и укрепление навыков soft skills. Его участники познакомятся с добровольческими объединениями из СКФО.

Деятельность и проекты молодых людей поддержал руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов, отметив, что все вышеуказанные практики направлены на развитие добровольчества в регионе, воспитание целеустремленного поколения, формирование у них лидерских качеств, здоровых амбиций и конкурентоспособности среди талантливой молодежи всей страны.