Абонентов-неплательщиков Назрани отключают от газоснабжения

По информации пресс-службы газовой компании, на сегодняшний день поставка газа приостановлена 422 абонентам, задолжавшим 85 млн рублей. Основная цель рейдов — урегулирование проблемы задолженности за газ. Специалисты компании объясняют каждому потребителю, что отключение — это крайняя и очень невыгодная мера, поскольку помимо накопившегося долга абоненту придется оплачивать работы как по отключению, так и по подключению к газовым сетям.

Отмечается, что «Газпром межрегионгаз Назрань» готов пойти навстречу потребителям, попавшим в затруднительное материальное положение. В случае невозможности единовременного погашения всей суммы долга, специалисты газовой компании предлагают абонентам заключить соглашение о рассрочке платежа за поставленные ресурсы.

«Наша компания стремится к диалогу с абонентами и урегулированию всех вопросов до применения крайних мер. Когда должники игнорируют любую возможность исполнить свои обязательства по оплате за потребленный газ, мы вынуждены применять все предусмотренные законодательством механизмы. Призываем всех неплательщиков незамедлительно провести оплату, иначе сумма по восстановлению газоснабжения может быть сопоставима или даже превысит сумму долга», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Альберт Льянов.