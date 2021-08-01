Дзюдо

Адам Цечоев одержал убедительную победу на Кубке Европы по дзюдо в Румынии

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Выступающий под эгидой спортивного клуба «Чингиз» дзюдоист Адам Цечоев, стал победителем Кубка Европы U-21, который стартовал в Бухаресте накануне.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе клуба, на пути к финалу борец провел 3 схватки, уверенно разделавшись со всеми своими соперниками, а в финальном поединке Цечоев доказал свое превосходство над представителем Австрии, завершив встречу броском, оцененным наивысшим баллом.

Напомним, что Цечоев выступает в категории до 81 кг. Тренируется спортсмен под руководством Магомеда Мальсагова.

Как ранее сообщалось, вчера в столице Румынии стартовал Кубок Европы по дзюдо среди юниоров до 21 года. В гонку за медали турнира включились около 300 дзюдоистов из 30 стран мира — 28-ми европейских, а также Гвинеи и Пуэрто-Рико.

31 июля на татами Polyvalenta Sport Hal вышли дзюдоисты в весах до 60, 66 и 73 кг, а также представительницы категорий 63, 70, 78 и свыше 78 кг. Сегодня в борьбу за награды турнира вступили юниоры, выступающие в весе до 81, 90, 100 и свыше 100 кг, и девушки трех самых легких весовых категорий — 48, 52 и 57 кг.

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