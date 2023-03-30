Аграрии Ингушетии засеяли почти 7 тыс. га ранними яровыми

Об этом в ходе рабочей встречи Главе региона Махмуду-Али Калиматову сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Магамед Гагиев.

По словам министра, в текущем году намечено посеять яровые зерновые и зернобобовые на площади 32,6 тыс. га, масличные культуры — 4,2 тыс. га, картофель — 1,2 га, бахчевые — 600 га и кормовые культуры на площади 4,4 тыс. га. Сюда входят кукуруза, подсолнечник, горох, овес, соя, горчица, а также овощи открытого и закрытого грунтов.

Для проведения весеннего сева задействовано 669 тракторов и более 1 тыс. единиц прицепного инвентаря, готовность техники составляет 95%. Подписано соглашение с АО «Щелково Агрохим» для обеспечения сельхозтоваропроизводителей семенами яровых культур, минеральными удобрениями и средствами защиты растений в полном объеме.

Гагиев напомнил, что осенью 2022 года был проведен сев озимых культур на площади 29,8 тыс. га, увеличение площади по сравнению с предыдущим годом — 113%.

Руководитель субъекта положительно оценил работу аграрного ведомства и выразил надежду, что в текущем году труженики АПК смогут побить по урожайности прошлогодний рекорд.

«Я не устану повторять, что агропромышленный комплекс является одной из самых важных сфер развития нашей республики. В прошлом году мы уже доказали сами себе, что можем развиваться ускоренными темпами. Еще несколько лет назад сельское хозяйство находилось почти в упадке, а сегодня мы бьем рекорды по урожайности. Рассчитываю, что сельхозпроизводители не сбавят темпов и мы сможем обеспечивать полностью сами себя собственной продукцией», — отметил Калиматов, и информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.