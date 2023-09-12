Активистов приглашают в совет молодежи при администрации столицы Ингушетии

«Если вам от 16 до 35 лет, то у вас есть отличная возможность вступить в нашу команду и внести свой вклад в развитие молодежной сферы», — говорится в релизе пресс-службы муниципалитета.

Как сообщили в мэрии газете «Ингушетия», члены совета будут принимать непосредственное участие в реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие Магаса, приобщать социально активных молодых людей̆ к управленческой̆ деятельности, помогать молодежи в изучении проблем государственного управления в различных сферах общественно-политической деятельности.

«Мы ищем энергичных и ответственных людей, готовых активно включиться в работу молодежного совета. Опыт и знания не обязательны — главное, чтобы у вас было желание сделать наш дом еще лучше», — отметил собеседник издания.

Для того чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата, необходимо прислать заявку с указанием имени, возраста и контактных данных на номер телефона 8 (912) 577-45-87.