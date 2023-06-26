Дзюдо

Алихан Цечоев стал призером международного турнира по дзюдо в Челябинске

0

Дзюдоист из Ингушетии Алихан Цечоев завоевал бронзовую награду второго в этом году этапа Russian Judo Tour — Fonbet международного турнира среди мужчин и женщин, который в минувшие выходные проходил в Челябинске.

Стартовая встреча с представителем КБР Идаром Бифором для Цечоева сложилась не лучшим образом. Не выявив победителя в основное время, поединок перешел в «голден скор», где третье «шидо» от судьи в адрес ингушского атлета решило итог борьбы. Однако после серии успешных схваток соперника и его выхода в полуфинал, у Цечоева вновь появился шанс побороться за «бронзу», и он этой возможностью воспользовался.

В утешительном поединке ингушский дзюдоист сначала на последних секундах основного времени взял верх над представителем Таджикистана Улугбеком Рахимовым, а затем броском на «иппон» одержал безоговорочную победу над борцом из Казахстана Мереем Бергдигали.

В финальной встрече ингушскому тяжеловесу противостоял челябинец Анджей Павлюков. С первых секунд схватки стало понятно, что борьба предстоит нешуточная. Практически в течение двух минут все попытки борцов выполнить бросок оказывались тщетны, затем Цечоев получил «шидо», и у Павлюкова появилось незначительное преимущество. За полторы минуты до конца встречи поединок был ненадолго остановлен из-за травмы челябинца. После возвращения соперника на татами ингушский тяжеловес пошел в атаку — проведя две неудачных попытки выполнить «спину с колен», он поймал оппонента на подхват, заработав оценку «ваза-ари». Дальнейшие действия не принесли желаемого результата ни Цечоеву, ни Павлюкову. В итоге, по истечении основного времени заслуженную победу присудили ингушскому атлету.

Отметим, что Fonbet международные соревнования Russian Judo Tour проходили в столице Южного Урала 24 и 25 июня. Для участия в престижном турнире в Челябинск съехались почти три сотни дзюдоистов и дзюдоисток, представлявших регионы России, а также Беларусь, Армению, Узбекистан, Таджикистан, Монголию, Китай, Грецию, Сербию, Израиль, Лихтенштейн, Судан, Бразилию, Коморские острова, ОАЭ и др. — география участников насчитывала 20 стран. На татами арены «Трактор» в эти дни были разыграны комплекты наград в 14-ти весовых категориях — в 7-ми у мужчин и в 7-ми у женщин. Помимо традиционных медалей победители и призеры турнира получили солидные денежные призы.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Малгобеке Ингушетии прошел детско-юношеский футбольный турнир
Ингушский борец завоевал «золото» на международном турнире в Стамбуле
Частный жилом дом загорелся в Ингушетии
СберБизнес | Live в Сочи объединил более тысячи предпринимателей
В Магасе подведут итоги конкурса на лучший видеоролик антинаркотического содержания
В Ингушетии семье погибшего полицейского помогут улучшить жилищные условия
Сборная Ингушетии по боксу завоевала 44 медали в Ессентуках
Снаряд времен ВОВ нашли на стройке в Ингушетии
Перед предпринимателем по требованию прокуратуры Ингушетии погасили задолженность на сумму 3,7 млн руб. 
Находящийся в Сирии житель Ингушетии объявлен в международный розыск
В Сбербанке заявили об отсутствии повышенного спроса клиентов на валютно-обменные операции

Главное

Яндекс.Метрика

 