Алихан Цечоев стал призером международного турнира по дзюдо в Челябинске

Стартовая встреча с представителем КБР Идаром Бифором для Цечоева сложилась не лучшим образом. Не выявив победителя в основное время, поединок перешел в «голден скор», где третье «шидо» от судьи в адрес ингушского атлета решило итог борьбы. Однако после серии успешных схваток соперника и его выхода в полуфинал, у Цечоева вновь появился шанс побороться за «бронзу», и он этой возможностью воспользовался.

В утешительном поединке ингушский дзюдоист сначала на последних секундах основного времени взял верх над представителем Таджикистана Улугбеком Рахимовым, а затем броском на «иппон» одержал безоговорочную победу над борцом из Казахстана Мереем Бергдигали.

В финальной встрече ингушскому тяжеловесу противостоял челябинец Анджей Павлюков. С первых секунд схватки стало понятно, что борьба предстоит нешуточная. Практически в течение двух минут все попытки борцов выполнить бросок оказывались тщетны, затем Цечоев получил «шидо», и у Павлюкова появилось незначительное преимущество. За полторы минуты до конца встречи поединок был ненадолго остановлен из-за травмы челябинца. После возвращения соперника на татами ингушский тяжеловес пошел в атаку — проведя две неудачных попытки выполнить «спину с колен», он поймал оппонента на подхват, заработав оценку «ваза-ари». Дальнейшие действия не принесли желаемого результата ни Цечоеву, ни Павлюкову. В итоге, по истечении основного времени заслуженную победу присудили ингушскому атлету.

Отметим, что Fonbet международные соревнования Russian Judo Tour проходили в столице Южного Урала 24 и 25 июня. Для участия в престижном турнире в Челябинск съехались почти три сотни дзюдоистов и дзюдоисток, представлявших регионы России, а также Беларусь, Армению, Узбекистан, Таджикистан, Монголию, Китай, Грецию, Сербию, Израиль, Лихтенштейн, Судан, Бразилию, Коморские острова, ОАЭ и др. — география участников насчитывала 20 стран. На татами арены «Трактор» в эти дни были разыграны комплекты наград в 14-ти весовых категориях — в 7-ми у мужчин и в 7-ми у женщин. Помимо традиционных медалей победители и призеры турнира получили солидные денежные призы.