Амбассадор международной премии «Мы вместе» проведет встречу с добровольцами Ингушетии

Как сообщили в Коммолодёжи региона, познавательная встреча пройдет 22 мая в 12 часов на онлайн-площадке «Телемост».

Специальный гость встречи — Юлия Гладкоскок, амбассадор международной премии «Мы вместе» 2023 года из Ростовской области.

Отмечается, что Юлия расскажет волонтерам о возможностях участия в международной премии и о том, какую пользу они могут принести при реализации своих проектов.

Достаточно связаться с организаторами по номеру телефона 8-928-74-66-481, и они добавят в группу, куда придет пригласительная ссылка на прямое включение с амбассадором.