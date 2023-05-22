Амбассадор международной премии «Мы вместе» проведет встречу с добровольцами Ингушетии
Ресурсный центр добровольчества Ингушетии объявил о проведении рабочей встречи, на которой добровольцы республики познакомятся с основными положениями конкурса «Мы вместе» и особенностями участия в нём в 2023 году.
Как сообщили в Коммолодёжи региона, познавательная встреча пройдет 22 мая в 12 часов на онлайн-площадке «Телемост».
Специальный гость встречи — Юлия Гладкоскок, амбассадор международной премии «Мы вместе» 2023 года из Ростовской области.
Отмечается, что Юлия расскажет волонтерам о возможностях участия в международной премии и о том, какую пользу они могут принести при реализации своих проектов.
Достаточно связаться с организаторами по номеру телефона 8-928-74-66-481, и они добавят в группу, куда придет пригласительная ссылка на прямое включение с амбассадором.