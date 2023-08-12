Аномальная жара до 40 градусов в Ингушетии сохранится до 14 августа
До понедельника, 14 августа, в Ингушетии сохранится сильная жара до 40 градусов. После температура постепенно начнет падать, сообщает региональный гидрометцентр.
Отмечается, что силы и средства ГУ МЧС России по Ингушетии, а также аварийные городские и районные службы находятся в режиме готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.
«Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей — единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112», — говорится на официальном сайте регионального МЧС.
Телефон горячей линии ГУ МЧС России по республике: 8(8734) 55-99-99.