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Аномальная жара до 40 градусов в Ингушетии сохранится до 14 августа

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До понедельника, 14 августа, в Ингушетии сохранится сильная жара до 40 градусов. После температура постепенно начнет падать, сообщает региональный гидрометцентр.

Отмечается, что силы и средства ГУ МЧС России по Ингушетии, а также аварийные городские и районные службы находятся в режиме готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

«Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей — единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112», — говорится на официальном сайте регионального МЧС.

Телефон горячей линии ГУ МЧС России по республике: 8(8734) 55-99-99.

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