Ансамбль «Таргим» из Ингушетии стал триумфатором фестиваля «Хрустальная Терпсихора»

Как рассказал источник информации, в столице Кабардино-Балкарии ансамбль под руководством заслуженного работника культуры Ингушетии Адама Бекова в номинации «Народно-стилизованный танец» представил два танца — «Рассвет Магаса» и «Танец лезгинка».

Жюри высоко оценило мастерство юных ингушских танцоров и присудило ансамблю Гран-при за лучшую хореографическую постановку. Помимо этого, обе постановки заняли первые места в своей номинации.