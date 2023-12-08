Фестиваль

Ансамбль «Таргим» из Ингушетии стал триумфатором фестиваля «Хрустальная Терпсихора»

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Детский хореографический ансамбль «Таргим» стал триумфатором на Всероссийском многожанровом фестивале-конкурсе «Хрустальная Терпсихора», сообщил нашему изданию представитель Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Как рассказал источник информации, в столице Кабардино-Балкарии ансамбль под руководством заслуженного работника культуры Ингушетии Адама Бекова в номинации «Народно-стилизованный танец» представил два танца — «Рассвет Магаса» и «Танец лезгинка».

Жюри высоко оценило мастерство юных ингушских танцоров и присудило ансамблю Гран-при за лучшую хореографическую постановку. Помимо этого, обе постановки заняли первые места в своей номинации.

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