Антимонопольщики Ингушетии оштрафовали энергетиков на 3,5 млн рублей за нарушение прав предпринимателя

«В Ингушское управление антимонопольной службы России с жалобой на действия филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» обратился индивидуальный предприниматель, заявивший, что монополист, злоупотребляя своим доминирующим положением, необоснованно начислил ему задолженность за электроэнергию в сумме около 1 млн рублей. В своем заявлении предприниматель сообщил, что является собственником земельного участка в Малгобекском районе. Именно в ходе проверки сетей на данном участке и была начислена задолженность. Дата, с которой произведен расчет ресурсосберегающей организацией, — февраль 2021 года, в то время как заявитель документально доказал, что строительство начато лишь в декабре того же года и строится до настоящего момента. На запрос о предоставлении акта проверки из «Ингушэнерго» никаких сведений не поступило, не были также представлены регламент или иные документы об осмотре, что говорит о том, что проверки не было. В свою очередь в «Ингушэнерго» нам сообщили, что предпринимателю было направлено почтовое отправление, акт и данное письмо им якобы было получено. Однако, проведя мониторинг данных, специалисты управления обнаружили, что письмо было вручено 24 февраля 2021 года, в то время как акт о бездоговорном потреблении был составлен 1 февраля того же года, то есть через 23 дня, что говорит о нарушении сроков уведомления», — рассказал источник в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Отмечается также, что факт незаконного начисления задолженности предпринимателю подтверждается и решением Арбитражного суда Ингушетии.

«На основании материалов данного дела комиссией Ингушского УФАС России вынесено решение о признании юридического лица «Ингушэнерго» виновным в злоупотреблении своим положением. К монополисту применена административная ответственность», — заключил собеседник.