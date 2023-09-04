Мероприятие

Антитеррористическое мероприятие провели с юными спортсменами в селе Нестеровское Ингушетии

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В спортивной школе сельского поселения Нестеровское провели профилактическую беседу с детьми о пагубности терроризма, экстремизма и употребления наркотиков.

Как сообщили в администрации Сунженского района, к участию в мероприятии привлекли старейшин. Спикеры подчеркнули, что зачастую предпосылками этих асоциальных явлений является наличие свободного времени, отсутствие цели в жизни, поэтому необходимо больше заниматься спортом, саморазвитием и чтением.

Директор спортивной школы Муслим Балаев обратил особое внимание на то, что дети должны быть осведомлены о рисках, связанных с экстремизмом и наркоманией, будь то в социальных сетях или в их повседневной жизни.

«Мы призываем вас, родители, на ежедневной основе вести диалог со своими детьми, быть увлечёнными их жизнью и воспитывать своих чад на собственном примере», — обратились участники мероприятия.

 

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