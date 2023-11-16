Арендатор лесного участка подозревается в незаконной вырубке деревьев в Ингушетии

«Лесные инспекторы выявили грубые нарушения лесного законодательства на участке одного из арендаторов в Сунженском районе. Обнаружены незаконные вырубки лесных насаждений, причинившие крупный ущерб лесному фонду Ингушетии», — рассказал собеседник.

По его словам, все материалы направлены в МВД и прокуратуру.

Отмечается, что арендатору направлена претензия о добровольном возмещении ущерба, причиненного лесам и природным объектам, находящимся в них.