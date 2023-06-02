Байкеры со всех уголков Ингушетии съедутся в Сунжу на открытие мотосезона

«В честь Дня республики и открытия мотосезона в Ингушетии пройдет мотопробег, в котором примут участие десятки мотоциклистов со всех уголков края. Посмотреть на «железных коней» и посетить церемонию сможет любой желающий, гости из соседних республик», — сказал собеседник.

По его словам, старт мероприятию будет дан в 9 утра на главной площади перед обновленным Дворцом культуры в Сунже. После тожественной церемонии и сбора всех байкеров колонна в сопровождении патрульных автомобилей двинется в Карабулак, а оттуда в город воинской славы Малгобек, затем в Назрань. Конечным пунктом колонны станет столица Ингушетии Магас, где расположена стометровая башня Согласия с самым высоким в мире этномузеем по версии Международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд».

Перед началом автопробега дорожные полицейские проведут профилактические беседы с байкерами. Особое внимание будет уделяться использованию специальных средств защиты — мотошлемов, наколенников и налокотников, перчаток, специальной одежды и обуви, а также соблюдению скоростного режима для предотвращения ДТП.

4 июня Ингушетия будет отмечать День республики. К этому событию подготовлено около 100 мероприятий: праздничные концерты в домах культуры, выставки, творческие конкурсы, спектакли, круглые столы, фестиваль с участием коллективов народных промыслов и другие.

Местом проведения главного торжества станет центральная площадь перед ДК в Сунже. В День республики в регионе будут праздновать вековой юбилей газеты «Сердало». Тожественные мероприятия в честь юбилея издания, в том числе грандиозный праздничный концерт, пройдут в самом крупном в регионе Доме культуры.

4 июня 1992 года Верховным Советом РСФСР был принят Закон об образовании Ингушской Республики (Республики Ингушетия) в составе РФ.

1 мая 1923 года во Владикавказе вышел первый номер общенациональной газеты «Сердало».