Мошенничество

Биржевой мошенник лишил жителя Ингушетии около 60 тыс. рублей

0

Биржевой мошенник лишил жителя Назрани 58 тыс. рублей, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе министерства внутренних дел по региону.

В своем заявлении правоохранителям пострадавший отметил, что некто, злоупотребив доверием, посредством Телеграм-канала валютной биржи CITI VNT FOND, завладел его деньгами, которые были переведены на продиктованные номера банковских счетов.

В действиях неустановленного лица усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК России (мошенничество). Проводится проверка.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
«Тренер года» в Ингушетии получил премию 100 тыс. рублей
В ходе проведения очередного рейда госавтоинспекторы Ингушетии выявили 43 нарушения
Три медали завоевали боксеры из Ингушетии на Мемориале Бориса Грекова в Москве
Заблудившегося в лесу мужчину нашли в Ингушетии живым и здоровым
В Ингушетии ищут потерявшегося в лесу мужчину
Калиматов считает, что «глас народа» сыграл решающую роль в выдвижении Путина на пост Президента
Ряды российской армии пополнили 215 призывников из Ингушетии
В Назрани Ингушетии обновляют освещение на улицах города
Предпринимателям Ингушетии напомнили об ответственности за неоформление трудовых отношений
В обучающем семинаре приняли участие представители Ингушского филиала фонда «Защитники Отечества»
Глава Ингушетии примет участие в XXI съезде партии «Единая Россия»

Главное

Яндекс.Метрика

 