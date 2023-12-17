Биржевой мошенник лишил жителя Ингушетии около 60 тыс. рублей
Биржевой мошенник лишил жителя Назрани 58 тыс. рублей, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе министерства внутренних дел по региону.
В своем заявлении правоохранителям пострадавший отметил, что некто, злоупотребив доверием, посредством Телеграм-канала валютной биржи CITI VNT FOND, завладел его деньгами, которые были переведены на продиктованные номера банковских счетов.
В действиях неустановленного лица усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК России (мошенничество). Проводится проверка.