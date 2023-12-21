Благотворительность

Благотворительный фонд «Сафмар» подготовил 10 тыс. подарков для детей Ингушетии

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Благотворительный фонд «Сафмар» Микаила Гуцериева подготовил 10 тыс. подарков и организует праздничные мероприятия к Новому году для детей республики, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального правительства.

По словам собеседника издания, две тысячи сладких презентов от фонда вручат детям с ограниченными возможностями здоровья из восьми специализированных учреждений региона, таких как школа-интернат № 1 Назрани, республиканская санаторно-лесная школа имени А. Чаниева, дом-интернат «Забота» сельского поселения Троицкое и так далее. Помимо этого, для них приобретены лечебное питание и средства гигиены.

Еще две тысячи подарков получат учреждения культуры Ингушетии, среди которых филармония имени Ахмета Хамхоева, центральная школа искусств республики, музей ИЗО и другие. Учащимся школ Джейрахского района также преподнесут сладкие презенты.

«Шесть тысяч школьников, продемонстрировавших особые успехи в учебе, будут приглашены на новогодние представления, которые пройдут 1, 2 и 3 января 2024 года во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева», — отметили в кабинете министров республики.

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