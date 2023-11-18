Благоустройство 18 общественных пространств завершено в Ингушетии

Показатель 100% достигнут уже в городах Сунжа, Назрань, Малгобек и Карабулак, а также в Сунженском, Назрановском, Малгобекском, Джейрахском районах.

В столице республики завершается благоустройство нескольких улиц и территории парка «Шелковый путь». Готовность последнего объекта составляет 62%, средства на это были выделены после победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

«Радует факт, что мы уже успешно завершили работы на 18-ти объектах. Преображение наших городов и районов приобретает конкретные формы, благоустроенные улицы, скверы и общественные территории уже приносят как практическую пользу жителям, так и эстетическую. Людям важно наслаждаться красивыми и ухоженными улицами, парками и скверами, проводить время на свежем воздухе в приятной атмосфере, гулять вместе со своими детьми. Именно поэтому благоустройство городской среды является важной задачей для нас, с которой мы сегодня успешно справляемся. Осталось несколько объектов, где работы еще идут, но в сроки мы укладываемся. Более того, досрочно завершаем реализацию этого проекта. Уже к концу ноября показатель исполнения достигнет 100%», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.