Благоустройство улицы в городе Карабулаке Ингушетии высоко оценили на всероссийском уровне

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, данная территория была победителем рейтингового голосования по отбору объектов для первоочередного благоустройства по нацпроекту «Жильё и городская среда».

Проведены следующие работы: асфальтирование дорожного полотна протяжённостью 570 метров, устройство пешеходного тротуара и освещения, озеленение, установка удобных лавочек и урн для мусора.

Эта часть города отличается высокой концентрацией социально важных объектов, в шаговой доступности расположены школа-гимназия, медико-технологический колледж, мечеть и заканчивается улица православным кладбищем.

Отмечается, что благодаря реализации нацпроекта эта часть города заметно преобразилась, студентам колледжа и учащимся гимназии стало удобнее добираться до своих учебных заведений, в более комфортных условиях также могут передвигаться по улице окрестные жители, прихожане местной мечети и посетители христианского кладбища.

Напомним, в текущем году в городе Карабулак по указанному нацпроекту благоустроены три общественные территории, расположенные на улицах Кирова, Промысловой и Заречной. Все работы завершены досрочно.