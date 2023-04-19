Благоустройство улицы в селе Яндаре Ингушетии взяли на контроль в полпредстве в СКФО

По обращению, адресованному Президенту России, были приняты положительные решения, установлен срок исполнения. Ход реализации мер взят на контроль в аппарате полномочного представителя главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщает пресс-служба полпредства.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие руководитель приемной Президента страны в СКФО Олег Родькин, главный федеральный инспектор по Ингушетии Виталий Смирнов и председатель правительства республики Владимир Сластенин.