Благоустройство улицы в селе Яндаре Ингушетии взяли на контроль в полпредстве в СКФО
Заместитель полпреда Президента России в СКФО Максим Владимиров на личном приеме граждан в режиме видеосвязи рассмотрел вопрос благоустройства одной из главных улиц в сельском поселении Яндаре Назрановского района Ингушетии.
По обращению, адресованному Президенту России, были приняты положительные решения, установлен срок исполнения. Ход реализации мер взят на контроль в аппарате полномочного представителя главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщает пресс-служба полпредства.
Отмечается, что в мероприятии приняли участие руководитель приемной Президента страны в СКФО Олег Родькин, главный федеральный инспектор по Ингушетии Виталий Смирнов и председатель правительства республики Владимир Сластенин.