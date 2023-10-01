Боец из Ингушетии Шейх-Мансур Евлоев завоевал чемпионский пояс ММA «Колизей»

«Я участвовал в весовой категории до 77 кг за пояс чемпиона лиги «Колизей», — сообщил газете «Ингушетия» спортсмен по телефону.

Шейх-Мансур рассказал, что его соперником в бою стал боец из Таджикистана, в активе которого 6 побед и три поражения.

«Все два раунда я хорошо попадал в стойке и активно переводил в партер, так как соперник был очень крепким, у меня не получилось завершить бой досрочно», — отметил боец.

Победу Шейх-Мансур одержал единогласным решением судей.

«Хотел бы поблагодарить своих спарринг-партнеров и тренера по ММА Шамиля Абдуллаева за подготовку к этому бою. И отдельная благодарность моему первому тренеру по ударной технике Исмаилу Рассумову», — добавил боец.

Напомним, Шейх-Мансур Евлоев стал обладателем трех медалей на Всероссийском турнире по джиу-джитсу.

Отмечается, что спортсмен планирует выступить 6 октября на рейтинговом турнире по кикбоксингу.