Боец из Ингушетии Шейх-Мансур Евлоев завоевал чемпионский пояс ММA «Колизей»
Шейх-Мансур Евлоев стал чемпионом любительского турнира по смешанным единоборствам «Колизей», который проходил в Москве 30 сентября.
«Я участвовал в весовой категории до 77 кг за пояс чемпиона лиги «Колизей», — сообщил газете «Ингушетия» спортсмен по телефону.
Шейх-Мансур рассказал, что его соперником в бою стал боец из Таджикистана, в активе которого 6 побед и три поражения.
«Все два раунда я хорошо попадал в стойке и активно переводил в партер, так как соперник был очень крепким, у меня не получилось завершить бой досрочно», — отметил боец.
Победу Шейх-Мансур одержал единогласным решением судей.
«Хотел бы поблагодарить своих спарринг-партнеров и тренера по ММА Шамиля Абдуллаева за подготовку к этому бою. И отдельная благодарность моему первому тренеру по ударной технике Исмаилу Рассумову», — добавил боец.
Напомним, Шейх-Мансур Евлоев стал обладателем трех медалей на Всероссийском турнире по джиу-джитсу.
Отмечается, что спортсмен планирует выступить 6 октября на рейтинговом турнире по кикбоксингу.