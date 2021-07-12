Более 100 КФХ Ингушетии примут участие в сельскохозяйственных ярмарках к празднику Курбан-Байрам

Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Мужахир Албаков на совещании в правительстве региона.

Ярмарки будут проходить 18, 19 и 20 июля на сельскохозяйственных рынках в Назрановском, Малгобекском, Сунженском и Джейрахском районах, а также в городе Карабулаке.

«Для проведения данных мероприятий администрациями городов и районов республики будут отведены специализированные территории под создание загонов, где населению будет реализовываться мелкий и крупный рогатый скот», — сказал Албаков.

Также на совещании участники рассмотрели текущий статус проведения республиканского конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство», инициированного Главой Ингушетии.

Замминистра рассказал, что поступило 192 заявки. Из них от Назрановского района участвует 98 подворий, Малгобекского района — 52, Сунженского района — 32 хозяйства, и еще 10 представляют Джейрахский район. Конкурс проводится в два этапа.

«На первом этапе до 1 августа администрациям муниципальных районов и городских округов необходимо провести оценку и отбор участников конкурса, выставить баллы каждому, определить шорт-лист заявок, переходящих во второй этап, и предоставить информацию в Минсельхоз. На втором этапе, с 2 по 31 августа, республиканской комиссией будут определяться победители конкурса», — отметил он, информирует пресс-служба Главы и правительства региона.

Напомним, что 13 победителей конкурса будут материально поощрены. Средства в размере 2 млн 300 тыс. рублей будут выделены из фонда правительства республики.