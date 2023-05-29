Более 1,4 тыс. грузовиков проверили инспекторы Госавтонадзора по Ингушетии

Представителями ТОГАДН по региону, МТУ Ространснадзора по СКФО в рамках межведомственного взаимодействия, с начала 2023 года проведены мероприятия по соблюдению допустимых осевых нагрузок на автодороге ФАД «Кавказ» Р-217, сообщили в ведомстве.

В ходе проведения рейдов в районе города Сунжа на посту УГИБДД МВД по республике «Волга-20» проверялись тяжеловесные, крупногабаритные транспортные средства, а также автотранспорт, осуществляющий перевозку опасных грузов, на наличие специальных разрешений у водителей.

«Проверялась путевая документация на предмет правильности ее оформления, соблюдения водителями режима труда и отдыха, при перевозке грузов автомобильным транспортом. Одновременно проводились профилактические, и разъяснительные беседы с водителями и перевозчиками, направленные на предупреждение правонарушений в сфере перевозок. В результате проведения мероприятий проверено: транспортных средств — 1447, осуществляющих перевозку опасных грузов — 67, выявлены правонарушения обязательных требований — 351, составлено протоколов осмотра транспортных средств — 111. Проводятся ежедневные надзорные мероприятия в режиме постоянного рейда в целях предотвращения возможных правонарушений», — отметили в Госавтонадзоре по региону.