Более 170 тыс. рублей перевел мошеннику житель Ингушетии

Мужчина сообщил правоохранителям, что с июня по август этого года злоумышленник, под предлогом заработка на покупке и продаже товаров через популярную социальную сеть, а также оказания юридической помощи, завладел его деньгами.

В действиях неустановленного лица усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст.159 УК России.

В министерстве внутренних дел по республике еще раз призвали граждан: не доверяйте звонкам незнакомых лиц, представляющихся работниками банков, сотрудниками правоохранительных органов или специальных служб, предлагающих заработать в интернете. Не сообщайте им свои персональные данные, включая реквизиты банковских карт, не выполняйте их указания и прерывайте разговор.