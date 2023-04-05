Более 20 организаций Ингушетии примут участие в ярмарке «Работа России. Время возможностей»

По его словам, будут представлены вакансии в сфере АПК, производства, здравоохранения, образования. Также можно будет получить консультации по трудоустройству, оформлению документов и подготовке к собеседованию.

Ярмарка пройдет с 09:30 до 14:00 мск по адресу: сельское поселение Экажево Назрановского района, улица Муталиева, 283.

Министр считает, что мероприятие будет полезно для людей всех возрастов и профессий, в том числе для выпускников школ и вузов, а также для молодых специалистов, которые только начинают свой путь в карьере. «Новый формат ярмарки вакансий — это прекрасная возможность решать проблемы с безработицей в регионе уже на современном уровне. Всероссийская ярмарка трудоустройства объединит соискателей и работодателей не только из таких отраслей, как промышленность, но и остальных приоритетных сфер экономики», — сказал Муталиев.

Кроме того, соискатели смогут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион.

Руководитель субъекта напомнил, что в республике остро стоит вопрос безработицы, трудоустройства молодежи.

«Проведение подобных ярмарок, особенно такого масштаба, позволит нам пусть и не кардинально, но решить данную проблему. Рассчитываю, что все предприятия региона примут участие в ярмарке и смогут найти себе новых сотрудников и специалистов. У нас очень умная и перспективная молодежь, мы должны давать им больше возможностей для развития и трудоустройства», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Отметим, что второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства состоится 23 июня. Специально для федерального этапа будет создана отдельная страница портала «Работа России», где соискатели смогут ознакомиться с лучшими представленными на ярмарке предложениями работодателей из всех регионов.