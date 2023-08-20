Безопасность

Более 200 дорожных знаков заменят в столице Ингушетии

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Сотрудниками администрации Магаса проводятся работы по замене устаревших и выцветших дорожных знаков. Планируется установить более 200 новых по всему городу.

«Как отмечают специалисты, замена устаревших знаков является одной из мер по повышению безопасности дорожного движения», — отметили в пресс-службе мэрии.

Хорошо видные, новые дорожные знаки позволяет обеспечить автомобилистам и пешеходам четкую и понятную дорожную инфраструктуру, что способствует снижению вероятности возникновения ДТП, считают в муниципалитете.

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