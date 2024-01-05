Более 23 млрд рублей инвестиций привлекли в Ингушетии в 2023 году

«В 2023 году мы продолжили реализовывать два самых крупных инвестиционных проекта. Речь идет о птицекомплексе «Южный» по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки производительностью 10 235 тонн в год и заводе «Бест Бренд» по производству детских санитарно-гигиенических средств. Кстати, это первое подобное предприятие в СКФО. Кроме того, продолжили строительство завода алюминиевых сплавов «РИАЛ» мощностью до 10 тыс. тонн в год, реконструкцию комбината строительных материалов «Неон», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, еще 2 инвестиционных проекта находятся на завершающей стадии: строительство промышленного тепличного комплекса площадью 22 га в сельском поселении Троицкое и предприятия для производства газобетонных блоков.

«В рамках работы службы «одного окна» по сопровождению проектов в текущем году мною проведено три заседания Инвестиционного совета, по результатам которых подписано 4 соглашения на общую сумму 1,8 млрд руб. По итогам реализации данных проектов мы сможем создать в регионе более 200 рабочих мест», — подчеркнул Глава региона.

«Проектов и планов впереди у нас много, и инвестиции — важная часть тех экономических процессов, которые происходят сегодня у нас в республике. Мы каждый год улучшаем условия для инвесторов, повышая, таким образом, их интерес к региону. Уверен, что инвестиционный портфель республики с каждым годом будет только расти», — добавил руководитель республики.