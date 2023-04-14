Культура

Более 23 тыс. человек оформили «Пушкинскую карту» в Ингушетии

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«Пушкинскую карту» в Ингушетии оформили 23,4 тыс. человек, что составляет 74,9% от общего числа обучающихся в учреждениях образования, подведомственных Минобразования, Минкультуры и Минздрава республики.

Об этом Главе региона Махмуд-Али Калиматову сообщила вице-премьер — министр образования и науки Эсет Бокова, отметив, что всего карту могут получить 31,3 тыс. человек от 14 до 22 лет.

Руководитель субъекта отметил, что показатель в ближайшее время нужно довести до 100%.

«Пушкинская карта», как вы знаете, введена с целью повышения уровня культурного образования молодежи. Это важное для государства направление. Воспитывая культурную, образованную, патриотичную молодежь, мы закладываем важную основу под будущее нашей республики и страны в целом«, — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Напомним, специальной банковской картой для молодежи можно расплачиваться при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги в сумме 5 тыс. рублей перечисляет государство. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале Госуслуг.

В Ингушетии обладатели «Пушкинской карты» могут посетить концерты, спектакли театров, побывать на экскурсиях в музеях, посмотреть отечественный фильм в кинотеатре «Россия» в Магасе.

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