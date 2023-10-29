Субсидии

Более 255 млн рублей получит Ингушетия на социальную поддержку по оплате ЖКУ

0

Ряд регионов России получат дополнительно 4,5 млрд рублей на предоставление компенсаций расходов на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ингушетии будет выделено 257806,2 тыс. рублей, сообщается на сайт кабинета министров страны.

Отмечается что социальная поддержка оказывается федеральным льготникам — инвалидам, ветеранам боевых действий, пострадавшим из-за радиационных или техногенных катастроф. Им предоставляется компенсация — до 50% от стоимости ЖКУ. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счет федерального центра.

Всего на компенсации в текущем году из федерального бюджета выделяется более 105 млрд рублей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Ингушетии поздравил работников автотранспортного комплекса с профессиональным праздником
Калиматов поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с днем вневедомственной охраны
Команда Ингушетии принимает участие в фестивале гимнастики Dag Gym-2023 в Дагестане
Пропавшая в Ингушетии девочка найдена живой и здоровой
Пропавшего ребенка ищут в Ингушетии
В Ингушетии снизилось количество ДТП и выросло число погибших
Ингушетия присоединилась к марафону в поддержку донорства костного мозга
Находящийся в федеральном розыске дебошир попался полиции в Ингушетии на хранении марихуаны
В Ингушетии незаконно срубили 65 деревьев ценной породы
В Назрани Ингушетии возводится каркас новой школы на 720 мест
В Магасе прошли соревнования по армрестлингу среди школьников

Главное

Яндекс.Метрика

 