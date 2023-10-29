Более 255 млн рублей получит Ингушетия на социальную поддержку по оплате ЖКУ
Ряд регионов России получат дополнительно 4,5 млрд рублей на предоставление компенсаций расходов на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Ингушетии будет выделено 257806,2 тыс. рублей, сообщается на сайт кабинета министров страны.
Отмечается что социальная поддержка оказывается федеральным льготникам — инвалидам, ветеранам боевых действий, пострадавшим из-за радиационных или техногенных катастроф. Им предоставляется компенсация — до 50% от стоимости ЖКУ. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счет федерального центра.
Всего на компенсации в текущем году из федерального бюджета выделяется более 105 млрд рублей.