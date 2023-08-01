Более 290 бутылок контрафактного алкоголя изъяли у жительницы Ингушетии

По данным следствия, 17 июля этого года в помещении магазина, расположенном по улице Кирова города Карабулака, женщина реализовала алкогольную продукцию, после чего с места происшествия, а также по месту ее проживания правоохранители изъяли более 290 бутылок со спиртосодержащей жидкостью.

По заключению эксперта, алкоголь опасен для жизни и здоровья потребителей. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления.