Мошенничество

Более 3 млн рублей социальных выплат за 11 лет незаконно получила жительница Ингушетии

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В мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере признана виновной 55-летняя жительница республики. Решением Магасского районного суда она приговорена к четырем годам лишения свободы условно.

Как сообщил «Ингушетии» источник в правоохранительных органах, действуя в корыстных целях, женщина в 2009 году подделала документы и предоставила в ФСС России по региону. Они содержали ложные сведения о получении ею травмы в результате несчастного случая на производстве. В действительности осужденная никогда на предприятии не работала и увечье не получала.

На основании указанной документации с мая 2009-го по октябрь 2020 года гражданкой были получены социальные выплаты в размере более 3,3 млн рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению.

«Гражданский иск о взыскании с осужденной причиненного ущерба удовлетворен. Кроме того, мошенница лишена статуса инвалида», — отметил собеседник издания.

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