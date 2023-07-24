Более 3 млн рублей социальных выплат за 11 лет незаконно получила жительница Ингушетии

Как сообщил «Ингушетии» источник в правоохранительных органах, действуя в корыстных целях, женщина в 2009 году подделала документы и предоставила в ФСС России по региону. Они содержали ложные сведения о получении ею травмы в результате несчастного случая на производстве. В действительности осужденная никогда на предприятии не работала и увечье не получала.

На основании указанной документации с мая 2009-го по октябрь 2020 года гражданкой были получены социальные выплаты в размере более 3,3 млн рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению.

«Гражданский иск о взыскании с осужденной причиненного ущерба удовлетворен. Кроме того, мошенница лишена статуса инвалида», — отметил собеседник издания.