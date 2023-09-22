Более 450 граммов сильнодействующих веществ пытался сбыть житель Ингушетии

Отмечается, что в феврале прошлого года мужчина, для последующего распространения и извлечения выгоды, приобрел «Прегабалин» и «Тропикамид» — 451 гр.

Осужденному не удалось довести задуманное до конца, поскольку он был задержан с поличным сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики.

Наказание фигуранту Магасским районным судом определено с учетом наличия на его иждивении двух несовершеннолетних детей.