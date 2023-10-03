Более 50 тыс. детей привито в Ингушетии от гриппа

Она добавила, что против Covid-19 привились 10 770 человек или 7,4% от плана — 146 тысяч. По мере закупки вакцины, согласно национальному календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям, планируется продолжить иммунизацию подлежащего контингента лиц.

Зарема Антошкиева отметила, что активно используются передвижные мобильные комплексы для прохождения жителями вакцинации против гриппа, в том числе в выходные дни и вечерние часы. Параллельно ведется информационная работа, а в медицинских организациях введен масочный режим.

Исполняющий обязанности премьер-министра республики Магомед Евлоев подчеркнул, что достижение коллективного иммунитета является одной из основных стратегий для предотвращения эпидемий.

«Вакцинация помогает предотвращать распространение инфекций и снижает риск серьезных осложнений, особенно у детей, которые часто подвергаются заражению в школах и детских садах. К тому же, прививки не только защищают от гриппа и других вирусных инфекций, но также способствуют созданию коллективного иммунитета в обществе, а это означает, что чем больше людей вакцинируются, тем меньше шансов для вирусов распространяться и вызывать эпидемии», — цитирует Магомеда Евлоева пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Отмечается, что в эпидемиологический сезон от гриппа планируется иммунизировать свыше 306 900 человек (60% от численности населения), более 109 тыс. из которых — дети.