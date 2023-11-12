Более 70 мешков мусора собрано при проведении субботника в Назрани

К уборке присоединились и коллективы дворца культуры, ЦБС, работники администраций Гамурзиевского и Насыр-Кортского АО, а также школьники, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе мэрии города.

Собеседник издания отметил, что по округам города на различных общественных пространствах собрано более 70 мешков мусора.

«Традиция регулярного проведения субботников уже устоявшаяся. Это позволяет значительно улучшить облик городских пространств, в случаях, когда подключаются и другие организации — улучшается облик всего города. Мы работаем над тем, чтобы в Назрани было чище, аккуратнее, ухоженнее, поэтому для нас важно проводить подобные экологические мероприятия», — подчеркнул Урусхан Евлоев, поблагодарив всех, кто принял участие в мероприятии.