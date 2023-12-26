Социальные услуги

Более 75 семей участников СВО в Ингушетии заключили социальные контракты

0

78 семей участников СВО из республики заключили социальные контракты, большинство из них направлены на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Глава и правительства субъекта.

Это стало еще одной возможностью улучшить жизненную ситуацию. Общественный договор — не просто раздача денег, а помощь людям достичь практического результата, считает Махмуд-Али Калиматов.

В частности, пока супруг Радимхан Цуроевой защищает интересы страны, она занимается изготовлением полуфабрикатов. Выделенные ей средства социального контракта пойдут на расширение бизнеса. А семья другого участника СВО — Акрамана Кариева — планирует деятельность в кондитерской отрасли.

По мнению руководителя региона, такое внимание государства поможет повысить благосостояние и материальное положение семей, пока их родные исполняют свой служебный долг.

Отмечается, что всего в 2023 году в регионе заключено 2353 контракта на сумму 315,31 млн рублей. Деньги без обязательств по возврату, жителям республики выдают на открытие своего дела, организацию и ведение подсобного хозяйства, а также на поддержку в поисках работы и преодоление трудной жизненной ситуации.

Всего с января 2021 года в Ингушетии 11 583 жителя получили поддержку на 796,67 млн рублей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В ряде населенных пунктов Ингушетии отключат газ
Глава Ингушетии поддержал предложение Президента России о возрождении института наставничества
Почти 40 человек с ОВЗ трудоустроили в Ингушетии в этом году
К 10,5 годам тюрьмы приговорен житель Татарстана в Ингушетии за попытку сбыть наркотики
В Ингушетии состоялся фестиваль исполнителей на национальных музыкальных инструментах
В Ингушетии вручили медали лучшим юнармейцам
Музей ИЗО Ингушетии приглашает на «Презентацию художника» Асет Албаковой
В Госавтодорнадзоре по Ингушетии подвели итоги работы за 2023 год
Глава Минсельхоза Ингушетии исполнил мечту мальчика в рамках акции «Елка желаний»
В Ингушском госуниверситете прошла олимпиада по анатомии человека
Ингушские юнармейцы приняли участие в квесте «Реальные пожарные. Испытание стихией»

Главное

Яндекс.Метрика

 