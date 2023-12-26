Более 75 семей участников СВО в Ингушетии заключили социальные контракты

Это стало еще одной возможностью улучшить жизненную ситуацию. Общественный договор — не просто раздача денег, а помощь людям достичь практического результата, считает Махмуд-Али Калиматов.

В частности, пока супруг Радимхан Цуроевой защищает интересы страны, она занимается изготовлением полуфабрикатов. Выделенные ей средства социального контракта пойдут на расширение бизнеса. А семья другого участника СВО — Акрамана Кариева — планирует деятельность в кондитерской отрасли.

По мнению руководителя региона, такое внимание государства поможет повысить благосостояние и материальное положение семей, пока их родные исполняют свой служебный долг.

Отмечается, что всего в 2023 году в регионе заключено 2353 контракта на сумму 315,31 млн рублей. Деньги без обязательств по возврату, жителям республики выдают на открытие своего дела, организацию и ведение подсобного хозяйства, а также на поддержку в поисках работы и преодоление трудной жизненной ситуации.

Всего с января 2021 года в Ингушетии 11 583 жителя получили поддержку на 796,67 млн рублей.