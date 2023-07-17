Более 75 тыс. рублей потерял житель Ингушетии, решив купить iPhone 14 Pro Max

Мужчина обратился в дежурную часть министерства внутренних дел по региону с заявлением. Он отметил, что 1 июля текущего года он перевел деньги неизвестному, который в популярной социальной сети разместил объявление о продаже двух телефонов iPhone 14 Pro Max.

Получив денежные средства, «продавец» прервал связь, полиция проводит проверку по данному факту.