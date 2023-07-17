Мошенничество

Более 75 тыс. рублей потерял житель Ингушетии, решив купить iPhone 14 Pro Max

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Более 75 тыс. рублей потерял житель Ингушетии, поверив дистанционному мошеннику, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Мужчина обратился в дежурную часть министерства внутренних дел по региону с заявлением. Он отметил, что 1 июля текущего года он перевел деньги неизвестному, который в популярной социальной сети разместил объявление о продаже двух телефонов iPhone 14 Pro Max.

Получив денежные средства, «продавец» прервал связь, полиция проводит проверку по данному факту.

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